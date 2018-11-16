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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата
В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам …
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16 ноября 2018, 05:07
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В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода
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16 ноября 2018, 04:13
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Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing
Международный аэропорт «Курумоч» сможет принимать суда дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG.
- Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), - сообщили представители воздушной гавани.
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16 ноября 2018, 03:58
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Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении
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15 ноября 2018, 09:14
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда
Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями.
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14 ноября 2018, 08:08
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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро
Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на …
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27 августа 2018, 11:49
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Новая развязка на Московском шоссе перекрыла выход из метро
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11 октября 2017, 05:19
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Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Срок займа - три года. Максимальная сумма процентов, которую организация готова заплатить банку - 21 миллион 600 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 30 …
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11 октября 2017, 03:55
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Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия
На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
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17 июля 2017, 05:17