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В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В четверг, 15 ноября, в 15:00 в Тольятти произошла смертельная авария. 61-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Polo по улице Заставной в районе дома № 30. Иномарка сбила 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть не на пешеходном переходе. Как сообщили 
16 ноября 2018, 04:13
Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Международный аэропорт «Курумоч» сможет принимать суда дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG. 

- Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), - сообщили представители воздушной гавани.
 
Полеты в Самаре выполнялись 
16 ноября 2018, 03:58
Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Дума Тольятти одобрила в первом чтении проект бюджета города на 2019 год. Доходная часть определена в сумме 7 млрд 100 млн рублей без учета безвозмездных перечислений. Расходы - свыше 7 млрд 300 млн. Дефицит - около 272 млн рублей или 
15 ноября 2018, 09:14
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями. 
 
На совещании губернатора Дмитрия Азарова и представителей профсоюзов Самарской области 
14 ноября 2018, 08:08
В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Новая развязка на Московском шоссе перекрыла выход из метро

Новая развязка на Московском шоссе перекрыла выход из метро

Новая развязка на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского не даст построить три выхода станции метро "Московская". Об этом заявили представители компании "ВТС-Метро". На объекте осталось доделать второй вестибюль и три схода. Однако, из-за того, что в результате изменений в 

11 октября 2017, 05:19
Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Срок займа - три года. Максимальная сумма процентов, которую организация готова заплатить банку - 21 миллион 600 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 30 

11 октября 2017, 03:55
Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия

Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия

На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
Соцсети 

17 июля 2017, 05:17
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