На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка и мальчик», ландшафтную композицию «Грот», «Летнюю эстраду», входную группу, административное здание, стелу Максима Горького с прилегающей территорией, системы водообеспечения и водоотведения, лестничные ограждения, а также приспособить общественный туалет под складские помещения. Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября, сам аукцион должен состояться 8 декабря.
Напомним, первый контакт по ремонту объекта культурного наследия на сумму 228 миллионов выиграла компания «ПСК Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером. Его фирма должна была закончить работы до 31 октября. Однако на сегодняшний день, утверждают эксперты, работы выполнены едва ли на 70 процентов. Вероятнее всего, сроки перенесут уже на следующий год.
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