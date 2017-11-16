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Материалы по теме:

Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

В Самаре появился еще один живой памятник. Трогательная скульптура из дерева в виде ангела, который держит на руках ребенка, предстала перед посетителями в парке Дружбы. Напомним, он находится в границах улиц Дыбенко, Гагарина, Запорожской и Советской армии. Автором необычного произведения 
12 ноября 2017, 02:00
В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре восстановили фонтан «Красное знамя». Он расположен у пл. Куйбышева, на углу улиц Красноармейской и Чапаевской с 1977 года, но долгое время не работал. 21 августа 2017 года начались работы по ремонту фонтана. В четверг, 9 ноября, был проведен 

10 ноября 2017, 03:43
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. 

2 ноября 2017, 02:50
На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

Федеральную трассу А-300, соединяющую Самару с Казахстаном и проходящую через Большеглушицкий район, отремонтируют. Деньги на приведение в порядок 11 километров этой дороги придут из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется, но известно, что разрешение на проведение работ после рассмотрения проектной 

2 ноября 2017, 11:29
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и 
23 октября 2017, 10:11
Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей

Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей

Правда, его строительство началось с задержкой из-за высокого уровня воды в Волге. Бетонные работы выполнены полностью, сейчас ведется монтаж гидравлического и электрического оборудования. Сама стела уже приобретает новый облик. Ее ремонт выполнен на 90%. Кроме того, на финальной стадии монтаж 

12 октября 2017, 02:29
Струковский сад в Самаре ремонтируется с отставанием в две недели

Струковский сад в Самаре ремонтируется с отставанием в две недели

Струковский сад ремонтируется с отставанием в две недели. Пока работы выполнены на 60%. По настоянию городских властей, подрядчик увеличил здесь количество рабочих. Все работы, связанные с устройством инженерных коммуникаций, завершены. Сейчас здесь ведется ремонт фонтанов, ограждений, устройство лесниц и подпорных 
11 октября 2017, 10:01
В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

Сейчас в сквере у самарского дома, который в народе называют «Шанхай», активно ведется укладка плитки. Высажены ели, туи и липы. Подведены все инженерные коммуникации, залита бетонная чаша фонтана, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по восстановлению фонтана завершат 

11 октября 2017, 03:00
Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева?

Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева?

О том, как продвигается подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут, в том числе и в Самаре, говорили на заседании городского штаба.

Подготовка к ЧМ-2018 идет в штатном режиме. Активно ведутся работы по благоустройству городской 
26 сентября 2017, 12:02
Фото в блогах: что стало с фонтаном 30-летия Победы?

Фото в блогах: что стало с фонтаном 30-летия Победы?

Блогер Евгений Синюков (gon1969) поделился своими наблюдениями о ходе ремонта сквера и фонтана 30-летия Победы. "Сентябрь 2017 года. Стало лучше в сквере? - вопрошает автор. - Возможно, немного аккуратней, хотя мне не хватает спиленных ив. Сами клумбы стали немного 
15 сентября 2017, 09:01
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
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