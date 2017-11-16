В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной В Самаре восстановили фонтан «Красное знамя». Он расположен у пл. Куйбышева, на углу улиц Красноармейской и Чапаевской с 1977 года, но долгое время не работал. 21 августа 2017 года начались работы по ремонту фонтана. В четверг, 9 ноября, был проведен …