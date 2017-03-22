С начала года самарские судебные приставы выдворили из России 139 нелегалов. Граждане Грузии, Киргизии, Азербайджана и Китая приехали в 63-й регион в поисках работы. Специальных разрешающих документов у них не оказалось. На территории губернии иностранцы находились более 90 суток, что является нарушением режима пребывания в РФ. Приставы наложили на нарушителей штраф и депортировали из страны с запретом на повторный въезд.
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25 января 2017, 04:50
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В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда
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18 января 2017, 10:02
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Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной …
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30 декабря 2016, 11:07
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ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой
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5 октября 2016, 09:29
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Самарские приставы отправили на родину нелегалов из Азербайджана и Китая
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27 мая 2016, 09:57
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16 мая 2016, 05:20