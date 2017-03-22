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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские

Самарские "алиментщики" вышли на обязательные работы

Наказание трудом введено в июле 2016 года. К нему уже "приговорили" 650 нерадивых родителей из 63 региона.
12 человек будут расчищать лестничные спуски в Октябрьском районе. Среди них три женщины. Это те, кто уже несколько месяцев, а то и год 

25 января 2017, 04:50
В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

Судебные приставы задержали на входе в здание суда Октябрьского района мужчину, у которого был обнаружен складной нож. Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, в региональном УФССП сообщили во вторник, 17 января.

По информации приставов, визитер сказал, что ничего запрещенного для проноса 

18 января 2017, 10:02
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время 

26 августа 2016, 04:57
Самарские приставы отправили на родину нелегалов из Азербайджана и Китая

Самарские приставы отправили на родину нелегалов из Азербайджана и Китая

В региональном управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили о выдворении с территории России пятерых нелегальных мигрантов. На родину отправили троих граждан Азербайджана. Они улетели из московского аэропорта «Домодедово».

Кроме того, ещё двое нелегалов отправились в Поднебесную. Гражданки Китая 
27 мая 2016, 09:57
Семь нелегальных мигрантов выдворены из Самарской области

Семь нелегальных мигрантов выдворены из Самарской области

Самарские судебные приставы сообщили о выдворении за пределы Российской Федерации ещё семерых нелегальных мигрантов. На родину принудительно отправили шестерых незаконных гастарбайтеров из Таджикистана и одного гражданина Казахстана. Все они привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Судебные приставы сопроводили таджиков до 
16 мая 2016, 05:20
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