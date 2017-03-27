По версии обвинения, он подписал неправомочный документ, что привело к возникновению экологической угрозы.
55-летний Александр Тергалинский работал в сфере охраны окружающей среды без малого четверть века. В 2012-м возглавил Управление Росприроднадзора по Самарской области, но уже через полгода был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Кресло главы ведомства сменил на скамью подсудимых.
Прокуратура установила, что Тергалинским был подписан документ, разрешающий дополнительно размещать отходы на уже переполненном полигоне ТБО близ Тольятти. Лимит был повышен со 183 тыс. тонн до 306 тыс. По версии обвинения, действия чиновника нанесли госбюджету урон в сумме 2 миллиона 265 тысяч рублей.
Сам Тергалинский неоднократно заявлял, что всему виной ошибка в расчётах, которую допустили его подчиненные. Утверждал, что по факту на полигон вывезено в 10 раз меньше отходов. С учётом доводов сторон, а также на основании показаний более 10 свидетелей, Ленинский районный суд г.о. Самара приговорил Александра Тергалинского к 1,5 годам лишения свободы условно. Однако, этого наказания экс-чиновник избежит, так как попал под амнистию, приуроченную к 70-летию победы. Решение суда в силу пока не вступило.
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