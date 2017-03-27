12
05
23
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. 
24 марта 2017, 07:42
Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Дачники Орлова оврага судятся с минтрансом Самарской области

Раньше оживленной трассы в Орловом овраге были огороды десяти педагогов. Землю им выдала администрация города еще в начале 90-х за хорошую работу в местной школе. В мае 2016-го, приехав на свои дачи, люди обнаружили строительную технику, которая сносила все строения. 
24 марта 2017, 07:41
Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО

Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО "Самаранефтепродукт" более 12 миллионов рублей

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 

24 марта 2017, 04:55
Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

27 марта в Ленинском райсуде Самары ожидается оглашение приговора по делу Александра Тергалинского - бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора.
21 марта 2017, 07:30
В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области выберут региональных операторов, которые займутся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Схема обращения ТБО в губернии прошла согласование в Росприроднадзоре, она условно разделена на три участка, привязанных к самым крупным городам 

6 декабря 2016, 03:39
Областной Росприроднадзор возглавил Махмуд Калиматов

Областной Росприроднадзор возглавил Махмуд Калиматов

Руководителем Росприроднадзора по Самарской области назначен 56-летний Махмуд Калиматов. В 1990-е годы он работал в органах прокуратуры, 5 лет руководил надзорным ведомством Самары. После избрания Николая Меркушкина губернатором Самарской области Махмуд Калиматов был назначен советником главы региона, сообщает портал
4 декабря 2015, 09:56
Росприроднадзор: должностные лица АвтоВАЗа вновь оштрафованы из-за отходов

Росприроднадзор: должностные лица АвтоВАЗа вновь оштрафованы из-за отходов

На двух сотрудников ОАО «АвтоВАЗ» наложены штрафы за нарушения, которые касаются работы с отходами. Об этом говорится в пресс-релизе управления Росприроднадзора по Самарской области. Материалы поступили из Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, указано в сообщении. В августе 2015 год Росприроднадзор 
24 сентября 2015, 09:48
Управление Росприроднадзора по Самарской области возглавил Александр Тергалинский

Управление Росприроднадзора по Самарской области возглавил Александр Тергалинский

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской подписал приказ о назначении нового руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области. В этой должности утвержден 53-летний Александр Тергалинский, последние два года исполняющий обязанности руководителя природоохранного ведомства.

В государственных природоохранных организациях Самарской области 

4 июня 2014, 10:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна