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«Самара Арена» позеленеет
В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 …
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25 июля 2017, 03:39
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В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?
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25 июля 2017, 12:27
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Самарским чиновникам прибавили скорости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Александром Фетисовым, главой регионального минстроя Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым. Темой совещания стала подготовка к ЧМ-2018, до начала которого осталось меньше года. Глава региона поставил задачу максимально ускорить …
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24 июля 2017, 02:55
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Что происходит в ФК «Крылья Советов»?
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24 июля 2017, 11:19
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На набережной появился двойник «Самара Арены»
Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.
Александр Филатов, зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « …
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21 июля 2017, 07:57
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Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»
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20 июля 2017, 05:55