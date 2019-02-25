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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

Список функций приложения «Прибывалка-63» пополнился - теперь в нем можно отслеживать график движения поездов метрополитена. Считается, что метро — самый быстрый и стабильный вид городского транспорта, ведь интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, а график выполняется на 
25 февраля 2019, 03:48
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам 
25 февраля 2019, 01:47
Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Сызрани произошел пожар в многоэтажке № 3 на улице Баженова. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 02:44, в одной из квартир горели домашние вещи. На месте событий работал 31 пожарный, они 
24 февраля 2019, 11:26
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Сразу несколько общественных пространств Самары ждет обновление. В городе продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель - сделать дворы и места отдыха горожан удобными. В этом году в итоговый список вошли 20 объектов. Их дизайн-проекты в этот 
22 февраля 2019, 08:51
В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет 
5 февраля 2019, 08:36
Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе в Самаре. Вдоль него, в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, было высажено почти 4 тысячи туй и можжевельников. Однако весной этого 
30 октября 2018, 10:23
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте 
8 августа 2018, 11:49
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

На территории посольства России в Люксембурге появятся яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев. Эту идею предложил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Чиновник встретился с послом в Люксембурге Виктором Сорокиным, который показал ему старинный замок, где находится российское посольство. 
11 мая 2018, 08:38
Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке 
26 апреля 2018, 07:00
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