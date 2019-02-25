Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе в Самаре. Вдоль него, в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, было высажено почти 4 тысячи туй и можжевельников. Однако весной этого …