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Материалы по теме:

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидаются примерно 20 тысяч болельщиков.  Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов

Один ребенок серьезно рассек губу в купе, второй - обварился кипятком.

Оба ЧП на железной дороге произошли вчера, 24 августа. С поезда "Иркутск-Анапа" скорая помощь увезла в больницу имени Середавина рассекшего губу годовалого мальчика вместе с его матерью. Как 
25 августа 2018, 02:02
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
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