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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
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24 сентября 2018, 03:27
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов
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25 августа 2018, 02:02
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками
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20 июля 2018, 01:29