12
12
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888888P  8888888888  888    888  8888888888  8888888           
                 d88P   888         888    888  888           888             
                d88P    888         888    888  888           888             
 888  888      d88P     8888888     8888888888  8888888       888     .d88b.  
 `Y8bd8P'     d88P      888         888    888  888           888    d8P  Y8b 
   X88K      d88P       888         888    888  888           888    88888888 
 .d8""8b.   d88P        888         888    888  888           888    Y8b.     
 888  888  d8888888888  888         888    888  888         8888888   "Y8888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В нескольких районах Самары отключат холодную воду

В нескольких районах Самары отключат холодную воду

20 и 21 сентября в Самаре отключат холодную воду в нескольких районах  города. Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Информация носит предварительный характер, указано в сообщении.

20 сентября с 9:00 
20 сентября 2017, 10:36
В блогах: где качают и очищают воду для самарцев?

В блогах: где качают и очищают воду для самарцев?

Блогер Игорь Синюков побывал на самарской насосно-фильтровальной станции № 2. «Она расположена на берегу реки Волги, в районе Студеного оврага. НФС начали строить в 1982 году, ввели в строй в 1992-м. Территория водозабора разместилась у подножия Лысой горы. Воду 
28 августа 2017, 08:05
Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков

Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков

В понедельник, 28 августа, в Красноармейском районе Самарской области произошла коммунальная авария. Была выявлена утечка водовода холодного водоснабжения диаметром 320 миллиметров. Это произошло в четырех километрах от населенного пункта Кировский. Он остался без воды, также нарушено водоснабжение еще девяти поселков: 

28 августа 2017, 01:49
Самарские насосные станции атаковали вандалы

Самарские насосные станции атаковали вандалы

«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в 

23 августа 2017, 03:12
Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

На сайте компании «Самарские коммунальные системы» опубликован рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения в период с 7 по 11 августа. В понедельник, 7 августа, без холодного водоснабжения останутся дома по улице Ивана Булкина и в Академическом переулке.
7 августа 2017, 12:00
В 2018 году могут отменить проверку счетчиков воды владельцами квартир

В 2018 году могут отменить проверку счетчиков воды владельцами квартир

В этом году в отдельно взятых районах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода пройдет эксперимент, в ходе которого управляющие компании вместо жильцов будут заниматься централизованной проверкой счетчиков.

По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если пилотный проект пройдет успешно, то 

27 июля 2017, 02:39
Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на  9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 

26 июля 2017, 03:13
Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 
13 июля 2017, 05:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.