В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение всех возможных санитарных норм и правил, которое могло привести к массовым отравлениям. Собственникам, подключившимся таким образом к водопроводу, выставлен максимальный штраф в 2 миллиона рублей, врезка отключена. Служба безопасности СКС проведёт собственное расследование, чтобы выяснить и привлечь к ответственности «горе-специалистов», производивших незаконное подключение.
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В нескольких районах Самары отключат холодную воду
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20 сентября 2017, 10:36
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28 августа 2017, 08:05
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Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков
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27 июля 2017, 02:39
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Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды
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26 июля 2017, 03:13
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Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал
Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые …
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13 июля 2017, 05:27