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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
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27 апреля 2017, 10:11
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15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
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27 апреля 2017, 09:36
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В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение
Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
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26 апреля 2017, 02:18
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
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25 апреля 2017, 04:06
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина
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24 апреля 2017, 04:03
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В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»
В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
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21 апреля 2017, 01:23
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение
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22 марта 2017, 11:13