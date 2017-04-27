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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео. 

У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты 
25 апреля 2017, 04:06
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

В ночь на 24 апреля в Самаре на улице Стара-Загоре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети появилось фото с места аварии. По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой вазовская легковушка снесла дорожное ограждение, перевернулась на крышу и врезалась 
24 апреля 2017, 04:03
В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»

В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»

В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
21 апреля 2017, 01:23
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
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