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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ
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17 октября 2018, 09:46
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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
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17 октября 2018, 08:00
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Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов
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17 октября 2018, 05:34
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В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом
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17 октября 2018, 04:43
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Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре
В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.
Ранее федеральный чиновник …
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14 марта 2018, 06:04
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции
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18 июля 2017, 09:30
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ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»
13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
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14 сентября 2016, 11:08