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Материалы по теме:

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, 
17 октября 2018, 09:46
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

В Тольятти во время операции «Арсенал» у 57-летнего жителя частного дома по улице Первомайской нашли и изъяли патроны, а также различные инструменты. По словам мужчины, у которого ранее не было проблем с законом, он делал патроны для себя. Он знал, 
17 октября 2018, 05:34
В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В среду, 17 октября, произошла страшная авария в селе Тимофеевка в Ставропольском районе. Примерно в десять часов утра на перекрестке улиц Восточной и Строителей ехал 34-летний водитель МАЗ. Он направлялся по улице Восточной в сторону Строителей, когда при выезде с 
17 октября 2018, 04:43
Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.

Ранее федеральный чиновник 

14 марта 2018, 06:04
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 

18 июля 2017, 09:30
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
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