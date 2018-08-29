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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы
Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы …
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29 августа 2018, 02:24
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«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»
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29 августа 2018, 01:58
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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества
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28 августа 2018, 01:25
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Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
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24 августа 2018, 05:09
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В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей
В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
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24 августа 2018, 05:04
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно
Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.
Надзорное ведомство …
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16 августа 2018, 09:18
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад
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9 августа 2018, 08:48
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки
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6 августа 2018, 02:39
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В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей
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27 июля 2018, 11:38