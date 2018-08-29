3
16
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

В среду, 29 августа, в Самаре так и не открылся торговый центр «Парк Хаус». Сотрудники магазинов, расположенных в молле, не смогли попасть на работу, а на дверях здания красовалось объявление, что оно закрыто по «техническим причинам».
 
- Лихие девяностые возвращаются. 
29 августа 2018, 01:58
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Долги самарцев за воду достигли почти психологической отметки в 1,5 млрд рублей, сообщают "Самарские коммунальные системы". Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города, сетуют коммунальщики. СКС подготовило около 100 тысяч документов по взысканию 

24 августа 2018, 05:09
В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
 
- В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре было возбуждено исполнительное производство 
24 августа 2018, 05:04
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.

Надзорное ведомство 
16 августа 2018, 09:18
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад

«Вонь и крысы»: птичница из Тольятти превратила жизнь соседей в ад

Судебные приставы и служители Фемиды разбирались в конфликте между соседями в Тольятти. Местная жительница держала на своем участке разных птиц — кур, уток и перепелов. Отходы жизнедеятельности она складировала на своем участке, и вскоре на нем появились неприятный запах, мухи, 
9 августа 2018, 08:48
В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре женщину, работавшую судебным приставом за посредничество во взяточничестве. По материалам дела, она предложила одному из должников разрешить все его проблемы с законом. Мужчину не выпускали за границу, а судебный пристав посоветовала ему уладить вопрос за 
6 августа 2018, 02:39
В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

Судебные приставы Самарской области прошлись по злостным неплательщикам налогов. Только за 6 месяцев 2018 к ним поступило более 68 тысяч исполнительных документов на сумму в 3,5 млрд рублей. 
 
Хозяин булочной на 7 просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 
27 июля 2018, 11:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх