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Материалы по теме:

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте 
29 января 2019, 10:02
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Часть «Парк Хауса» хотят снести

Часть «Парк Хауса» хотят снести

Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным 
29 января 2019, 09:10
Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

В Сети опубликовали видео ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус 
29 января 2019, 08:56
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

В ночь на вторник, 22 января, на улицы областной столицы вышли 332 единицы снегоуборочной техники — самосвалы, погрузчики, дорожные комбинированные машины, МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож), а также 195 человек. Снегопад оккупировал город с прошлого вечера, и теперь коммунальщикам придется 
22 января 2019, 09:08
В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а 
14 января 2019, 08:51
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца 
5 июля 2018, 03:08
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

В центральных районах Англии после проливных дождей наблюдается наводнение. От разгула стихии пострадали Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В Бирмингеме затопило многие дороги и возник транспортный коллапс. Уровень воды в центре города поднялся до 1,5 метра. По подсчетам синоптиков, за час в 
28 мая 2018, 07:10
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
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