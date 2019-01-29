В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе … В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте