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В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе
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29 января 2019, 10:02
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре
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29 января 2019, 08:56
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега
Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а …
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14 января 2019, 08:51
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Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели
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11 января 2019, 08:55
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
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28 мая 2018, 07:10
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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