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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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«К 

13 декабря 2017, 12:54
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В Самаре задержаны предполагаемые похитители крышек от канализационных люков

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«В Советском районе Самары 

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Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Предполагаемый домушник был установлен с помощью видео, заснятого камерой наблюдения в подъезде дома на улице Оружейной (Куйбышевский район), где было совершено преступление.

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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

Выйдя из мест лишения свободы, через сутки житель Самары вновь стал фигурантом уголовного дела. 37-летний мужчина, отбывший наказание за разбойное нападение, вышел на свободу и почти сразу стал подозреваемым в совершении грабежа. Преступление было совершено на улице Ново-Вокзальной.

«Около часа ночи 

13 ноября 2017, 12:46
В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый – 41-летний слесарь. Преступление было совершено в Промышленном районе. Судя по всему, налетчик был с похмелья. По сообщению силовиков, в магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы рюмку с алкоголем, 

7 ноября 2017, 03:20
В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

Самарские полицейские ищут преступников, ограбивших банк на улице Гагарина, сообщили сегодня в ГУ МВД России по Самарской области. Похищено более одного миллиона рублей. Преступление было совершено в понедельник, 25 сентября, примерно в 9:15. Уголовное дело возбуждено по статье «грабеж». В 

28 сентября 2017, 05:20
В Тольятти из финансового учреждения эвакуировали 15 сотрудников

В Тольятти из финансового учреждения эвакуировали 15 сотрудников

Вчера, 18 августа, в 14:40 в полицию сообщили, что около здания финансового учреждения на ул. Ворошилова найдена бесхозная сумка, сообщает областное ГУ МВД.
На месте правоохранители эвакуировали 15 сотрудников предприятия и оцепили территорию до приезда кинологов.
После осмотра оказалось, что в 

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В Тольятти школьную учительницу ограбили в подъезде дома

В Тольятти школьную учительницу ограбили в подъезде дома

Инцидент произошел 6 марта. 31-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что, когда заходила в подъезд своего дома, неизвестная попросила придержать дверь, после чего в нее вбежал молодой человек, который отобрал у потерпевшей сумку с телефоном 

11 марта 2014, 02:14
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