В Самаре полицейские раскрыли преступление трехлетней давности. 16 мая 2014 года на жителя Самары напал неизвестный и отнял у него сумку с 6 миллионами рублей. Это произошло в Железнодорожном районе города около административного здания на улице Речной. По горячим следам преступника поймать не получилось. Уголовное дело завели по статье «Грабеж». Недавно подозреваемого удалось установить.
«Согласно собранным материалам, к преступлению может быть причастен ранее судимый 37-летний житель города Самары, задержанный сотрудниками правоохранительных органов осенью 2017 года по подозрению в серии квартирных краж. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям, совершенным на территории областного центра», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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