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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.

«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до 
8 декабря 2017, 11:35
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍: «Пришлось будить коллег»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог‍. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.

«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. 
6 декабря 2017, 01:29
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии 
17 ноября 2017, 09:51
В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

ДТП произошло сегодня, 19 августа, днем на улице Ново-Садовой.
 
Грузовик ехал по направлению в город и поворачивал налево с Ново-Садовой на Панова. КамАЗ не пропустил трамвай и врезался в него. Никто не пострадал, однако вагон перекрыл заезд и выезд 
19 августа 2017, 02:32
В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
 
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась 
6 мая 2017, 04:31
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

Вчера, 6 января, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает Приволжский УГМС.
 
Предыдущее достижение от 6 января держалось с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки зафиксировали на уровне 
7 января 2017, 02:56
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