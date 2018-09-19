В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного