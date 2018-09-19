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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

Сейчас в Самаре наблюдается тотальная нехватка водителей трамваев (нужен 161 человек, недокомплект  штата - 27,8%) и троллейбусов (требуется 156  сотрудников, то есть 39,5%). Сложнее всего обстоят дела с кондукторами в трамваях. По данным ТТУ Самара, не хватает 351 сотрудника, то 
19 сентября 2018, 02:09
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

В Самаре 73 детские площадки находятся  в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей 
19 сентября 2018, 12:05
Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно под Сызранью произошло ЧП. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели грудная клетка, 
18 сентября 2018, 01:33
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки. По версии следствия, в  июне этого года мужчина работал администратором  одного из кафе в областной столице. Он передал взятку в 200 тысяч рублей эксперту отдела 
14 сентября 2018, 02:11
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
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