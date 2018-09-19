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В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
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19 сентября 2018, 02:37
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В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов
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19 сентября 2018, 02:09
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей
В Самаре 73 детские площадки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей …
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19 сентября 2018, 12:05
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам
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19 сентября 2018, 09:37
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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49
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В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки
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14 сентября 2018, 02:11
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37