11
03
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз 
7 февраля 2019, 05:54
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

364 квартиры в Самаре остались без канализации из-за долгов. Напомним, что на сегодняшний день жители и предприятия областной столицы не заплатили за воду и водоотведение более 1,5 млрд рублей. Как поясняют сами коммунальщики, один из эффективных методов борьбы с должниками 

7 февраля 2019, 02:39
Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.

Сейчас расценки  составляют - 5,67 
7 февраля 2019, 02:04
В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

В областной столице завели уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». По версии силовиков, пенсионер решил попробовать себя в наркобизнесе - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 
7 февраля 2019, 08:46
Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в  районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько 
6 февраля 2019, 03:10
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинка едва не осталась без отпуска за границей из-за крупного долга. Судебные приставы должны были взыскать с этой женщины почти 300 тысяч рублей задолженности в пользу кредитной организации. Дама не спешила погасить свой долг, пока не решила как следует отдохнуть 
24 января 2019, 10:51
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
910 нелегалов выдворили из Самарской области

910 нелегалов выдворили из Самарской области

В прошлом году с территории Самарской области выдворили 910 нелегальных мигрантов, причем 489 из них уехали за свой счет. Только за последнюю неделю 2018 года в родные страны отправились 11 человек. По данным Управления ФССП России по Самарской области, работа 
9 января 2019, 03:05
По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

Вопрос об избрании меры пресечения для начальника отдела главного следственного управления областного Главка полиции Веры Рабинович будет решаться в четверг, хотя изначально предполагалось, что материалы в суд будут переданы в среду. Напомним, она и двое посредников были задержаны в ночь 
19 декабря 2018, 09:20
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх