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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей
Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз …
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7 февраля 2019, 05:54
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
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7 февраля 2019, 02:39
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Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов
«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.
Сейчас расценки составляют - 5,67 …
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7 февраля 2019, 02:04
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В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина
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7 февраля 2019, 08:46
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Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию
Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько …
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6 февраля 2019, 03:10
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В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали
Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но …
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6 февраля 2019, 10:41
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
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16 января 2019, 08:00
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Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
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10 января 2019, 05:02
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910 нелегалов выдворили из Самарской области
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9 января 2019, 03:05
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По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку
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19 декабря 2018, 09:20
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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