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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самарской области введут усиленный лабораторный контроль за продукцией, поступающей на территорию региона из Таиланда. Дело в том, что в креветках, транспортированных из этой страны, нашли мышьяк. Кроме того, усиленный лабораторный контроль ввели и в отношении рыбной продукции — в 
8 ноября 2018, 01:12
Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности 
8 ноября 2018, 12:30
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который убил приятеля из-за бутылки водки. По версии следствия, преступление произошло в июне в одном из скверов Чапаевска. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и внезапно поссорились, потому что у них пропала бутылка водки. 
8 ноября 2018, 10:34
Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси

Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси

Самарская таможня завела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона из-за контрабанды сильнодействующих веществ. Сотрудники ведомства помешали отправке в Россию посылки с сильнодействующими веществами. Мужчина заказал их на сайте через интернет в Беларуси. Препараты, найденные в посылке, отдали на химическое 
7 ноября 2018, 04:41
В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей

В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические 
7 ноября 2018, 03:25
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения 
7 ноября 2018, 09:22
В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком

Мармелад с опасной начинкой попался 5-летнему жителю штата Огайо в США. Родители купили ребенку в канун Хэллоуина сладость в виде зубов. После того, как мальчик ее съел, ему неожиданно стало плохо.

Исследование показало, что мармелад оказался начинен амфетамином. Сейчас 
1 ноября 2018, 03:01
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
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