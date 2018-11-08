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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда
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8 ноября 2018, 01:12
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Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев
В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности …
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8 ноября 2018, 12:30
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 11:18
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Житель Чапаевска забил приятеля насмерть из-за бутылки водки
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8 ноября 2018, 10:34
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Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси
Самарская таможня завела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона из-за контрабанды сильнодействующих веществ. Сотрудники ведомства помешали отправке в Россию посылки с сильнодействующими веществами. Мужчина заказал их на сайте через интернет в Беларуси. Препараты, найденные в посылке, отдали на химическое …
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7 ноября 2018, 04:41
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В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей
В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические …
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7 ноября 2018, 03:25
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети
Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения …
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7 ноября 2018, 09:22
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В США 5-летний ребенок съел мармелад с наркотиком
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1 ноября 2018, 03:01
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Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина
Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через …
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31 октября 2018, 03:41
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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35