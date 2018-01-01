Выходцы из соседней республики «рыскали» по городу на такси в поисках очередной новой жертвы. Затем нападали на прохожего, избивали его и грабили.
На след преступной группы сотрудникам полиции удалось через таксиста, который пользовался ворованным телефоном. Сначала он утверждал, что «мобилой» с ним расплатились клиенты, которых он подвозил. По его словам, он не имел представления, чем занимаются эти «странные пассажиры», а просто доставлял их по адресу и ждал. «Счетчик крутился – денежка капала».
Однако вскоре 24-летний водитель пришел к выводу, что лучше сотрудничать со следствием, поскольку один из грабежей попал на камеру видеофиксации.
Оперативники установили, что в состав преступной группы входили уроженцы одной из соседних республик в возрасте от 20 до 24 лет. Один из них - упомянутый таксист, гражданин РФ, в Самаре живет давно вместе с родителями. Еще один, прописанный на Красной Глинке, подал документы для оформления временного проживания. Остальные ПМЖ и регистрации в Самаре не имели. Приехали на заработки, работали нелегально грузчиками, строителями. Потом решили, что грабежный промысел куда «эффективнее».
Только с 17 по 20 декабря текущего года злодеи совершили минимум 5 нападений в разных районах Самары. В полиции не исключают, что грабежей было больше.
18 декабря года в полицию обратился сотрудник инкассации. На него напали около 2-х часов ночи, когда он уже поставил служебный автомобиль в гараж и возвращался домой по улице Водников. К нему подошли четверо незнакомых молодых парней азиатской внешности и попросили «дай закурить». Получив отказ, набросились на него и стали избивать, угрожая ножом и газовым баллончиком.
Денег от инкассатора они так и не получили, но отобрали мобильный телефон и наушники, а потом убежали в сторону Хлебной площади, где их ждало такси.
Позже примерно в том же районе их жертвой стала молодая девушка, вышедшая из ресторана в районе Речпорта. Леди находилась в нетрезвом состоянии, и ее избивать не стали: просто испугали и вырвали из рук мобильник.
Балетмейстеру из Новокуйбышевска досталось, как и инкассатору: его повалили на землю и избили. На этот раз добычей злоумышленников стали мобильник за 35 тысяч рублей и часы.
У студента на улице Аэродромной «отжали» мобильник за 50 тысяч рублей. Парня жулики увидели из такси, на котором они ехали в ломбард на Победе сдавать награбленное. Новый телефон оказался заблокирован - и его им не удалось продать.
Ранним утром 20 декабря они совершили еще одно нападение, которое попало на видео. На улице Ташкентской четверо гастарбайтеров напали на молодого человека. После его обращения в полицию по кадрам с камеры видеофиксации была установлена марка такси - "Ситроен".
Засады на налетчиков были выставлены в нескольких местах их возможного появления, в том числе - в ТЦ, где они любили собираться в зоне отдыха вместе со своими подругами. Она из девушек, несмотря на свои 16 лет, уже имело судимость за грабеж.
Двое из предполагаемых преступников были задержаны в торговом центре.
Еще одного - проживавшего на красной Глинке - пришлось подождать. В его квартире был найден мобильный телефон с одного из грабежей, спрятанный внутри системного блока компьютера.
К вечеру 20 декабря все подозреваемые были задержаны и давали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", передает ГУ МВД по Самарской области.