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Материалы по теме:

«Резиновая» Мусорка: Житель села прописал у себя 12 мигрантов

«Резиновая» Мусорка: Житель села прописал у себя 12 мигрантов

Полицейские Ставропольского района выявили жителя села Мусорка, который нарушил миграционное законодательство. 44-летний сельчанин умудрился фиктивно прописать в своем доме 7 мигрантов и пятеро их несовершеннолетних детей. В отношении него сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ 
16 декабря 2017, 06:36
«Гоните бабки, господа»: В Тольятти офисные работники скрутили вооружённого грабителя

«Гоните бабки, господа»: В Тольятти офисные работники скрутили вооружённого грабителя

В Тольятти в одно из отделений полиции обратился за помощью директор транспортной компании. Мужчина рассказал, что в его офис, расположенный в промышленной зоне Автограда, вбежал вооружённый грабитель. Налетчик потребовал немедленно отдать ему все денежные средства и выстрелил из обреза охотничьего 
11 декабря 2017, 11:24
И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.

Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе 
29 октября 2017, 07:46
В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера

В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера

18 сентября примерно в 20:30 на пенсионера, который шел по улице Коммунистической в Тольятти, напал молодой человек. Налетчик с применением физической силы отобрал у пенсионера воздушные шарики и убежал.

Предполагаемым грабителем оказался 24-летний местный житель. Как установили сотрудники полиции, 
23 сентября 2017, 01:57
«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему 
24 августа 2017, 09:32
Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде 

18 августа 2017, 03:28

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.

Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился 
4 августа 2017, 05:04
Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по делам национальности, в МВД появился проект миграционной политики на 2018-2020 годы. Как следует из этого документа, потоки мигрантов собираются перенаправить на Дальний Восток или в Байкальский регион.
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30 июня 2017, 12:18
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