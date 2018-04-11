В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.
По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ на сумму в 98 миллионов рублей, а также подписание документов по оплате. Средства передавались в несколько этапов. Первый «транш» в 5 миллионов рублей подозреваемый получил с помощью посредника в декабре 2016 года. Еще 1,5 миллиона были переданы через год. Оставшиеся 5 миллионов рублей предполагаемый злоумышленник получил в марте.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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