|
В Самарской области организуют 54 купели
|
16 января 2019, 11:14
|
Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
|
16 января 2019, 10:46
|
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода
|
16 января 2019, 09:29
|
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
|
16 января 2019, 08:52
|
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
|
15 января 2019, 07:46
|
Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков
35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении …
|
15 января 2019, 12:23
|
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери
|
15 января 2019, 11:22
|
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку
|
15 января 2019, 08:46
|
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
|
14 января 2019, 05:21
|
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
|
14 января 2019, 01:00
|
Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья
|
14 января 2019, 12:25
|
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
|
14 января 2019, 10:53