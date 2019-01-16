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16 января 2019, 11:14
Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Автомеханик Дмитрий Горбунов из Сызрани создал фигуру Хищника - персонажа известного фильма с Арнольдом Шварценеггером. Дмитрий рассказал, что заказчики - семейная пара из Татарстана - решили открыть бизнес по продаже автозапчастей и ремонту машин, а в качестве рекламы и для 
16 января 2019, 10:46
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

В Тольятти скандально известное кладбище на Обводном шоссе полноценно начнет работать лишь через полгода. По мировому соглашению за земельный участок, на котором расположен погост, город заплатил 86 млн рублей. Но требуется решить еще ряд вопросов, заявляют в горадминистрации. Напомним, спор 
16 января 2019, 09:29
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

Во вторник, 15 января, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. 66-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны поселка Краснооктябрьский в сторону села Большая Черниговка. Автомобилист не справился с управлением, и его машина столкнулась с «Ладой 210740» под управлением 
16 января 2019, 08:52
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

В ближайшее время из самарской мэрии уйдет руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. Дело в том, что 23 декабря прошлого года ей исполнилось 65 лет, она достигла предельного для муниципального чиновника возраста. Заявление о сложении полномочий она 
15 января 2019, 07:46
Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

В Самарской области правоохранители расследовали убийство 64-летней женщины. Ее зарезали в частном доме на улице Центральной в селе Ново-Ермаково. В полицию обратился медик, которые приехал в жилище по вызову. Выяснилось, что в доме проходило застолье, но к ночи гости разошлись. 
15 января 2019, 11:22
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на 
15 января 2019, 08:46
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

В Тольятти сотрудники угрозыска изъяли у 39-летнего местного жителя в частном доме на улице Яблоневой предмет, похожий на охотничье ружье. По словам его владельца, он сделал ружье самостоятельно. 

- О том, что его действия являются противоправными, мужчина знал, но все 
14 января 2019, 12:25
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
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