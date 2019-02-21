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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В четверг днем, 21 февраля, на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Челюскинцев произошла авария. Под трамвай, следовавший по направлению «из города», попал пешеход, пересекавший дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы, пострадавший остался в живых. После столкновения на этом участке 
21 февраля 2019, 04:22
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

С четверга, 21 февраля, изменилось расписание судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров из Самары в Рождествено и обратно. А именно, добавился вечерний рейс.  Из областной столицы судно будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении - в 19:15.
 
- Стоимость 
21 февраля 2019, 03:04
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В среду, 20 февраля, в Нефтегорском районе области произошла авария с бензовозом. По предварительной информации, на 14 километре дороги Подъем Михайловка — Богдановка — Алексеевка примерно в 05:00 39-летний водитель бензовоза КАМАЗ не смог выбрать безопасную скорость, его большегруз упал 
21 февраля 2019, 09:43
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется 

20 февраля 2019, 02:29
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
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