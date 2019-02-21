В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка …