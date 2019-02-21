|
В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
|
21 февраля 2019, 04:22
|
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
|
21 февраля 2019, 03:04
|
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
|
21 февраля 2019, 02:40
|
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
|
21 февраля 2019, 01:00
|
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
|
21 февраля 2019, 11:16
|
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
|
21 февраля 2019, 10:46
|
В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин
|
21 февраля 2019, 09:43
|
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
|
21 февраля 2019, 08:47
|
В России хотят «реанимировать» вытрезвители
В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется …
|
20 февраля 2019, 02:29
|
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
|
18 февраля 2019, 01:49
|
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
|
18 февраля 2019, 08:27
|
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
|
15 февраля 2019, 04:53
|
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
|
15 февраля 2019, 05:15
|
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
|
2 февраля 2019, 04:23
|
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
|
2 февраля 2019, 03:08
Мы Вам перезвоним!