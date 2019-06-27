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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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На рынке в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира
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27 июня 2019, 02:43
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
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24 июня 2019, 11:46
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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Айвар Кинжабаев снова возглавил самарское управление Росимущества
Стало известно, что Айвар Кинжабаев оставил пост исполняющего обязанности главы московского подразделения и вернулся на должность руководителя территориального управления Росимущества по Самарской области. Должность и. о. руководителя управления Росимущества по Москве теперь занимает Сергей Маркевич, говорится на сайте ведомства. Отметим, …
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25 марта 2019, 02:25
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Под Самарой напали на экс-главу регуправления Росимущества Айвара Кинжабаева
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11 ноября 2018, 03:07
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Росимущество борется за землю
Территориальное управление Росимущества не оставляет попыток вернуть в собственность государства часть земель национального парка "Самарская Лука". Как уже рассказывала "ТЕРРА", в начале 2014 года начались судебные разбирательства между Росимуществом, нацпарком, ООО «Солнечный берег» и администрацией Самары вокруг земельного участка муниципальной …
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6 октября 2015, 04:48
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Росимущество продает 12,1% акций «СМАРТС» за 2 млрд рублей
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16 сентября 2015, 02:00
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