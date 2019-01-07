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В Самаре сотрудники ДПС пустились в погоню за пьяным водителем на "копейке"
Вчера, 1 декабря, около 23-30 в Самаре был задержан пьяный водитель на красной вазовской "копейке".
На нарушителя обратили внимание активисты Ночного патруля, когда тот решил «мальца подрифтить по Кошелевке». Информацию о предполагаемом автозлоумышленнике принял экипаж третьей роты полка …
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2 декабря 2018, 04:45
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«Нет головы на плечах!»: Шляхтин отреагировал на задержание нетрезвого игрока «Крыльев»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» начал расследование скандального инцидента с футболистом Евгением Башкировым. Об этом заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает 63.ru
«Надо выяснить, почему спортсмен нарушил дисциплину. Естественно, его накажут. Футболисты — это взрослые …
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14 октября 2018, 06:16
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Гулять так гулять: игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова задержали пьяным за рулем
В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 октября, в Самаре сотрудниками ГИБДД был задержан игрок основного состава футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Башкиров.
Спортсмен передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медосвидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму …
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14 октября 2018, 02:41
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Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти
Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях.
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.
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11 июля 2018, 12:04