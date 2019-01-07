«Нет головы на плечах!»: Шляхтин отреагировал на задержание нетрезвого игрока «Крыльев» передает 63.ru



«Надо выяснить, почему спортсмен нарушил дисциплину. Естественно, его накажут. Футболисты — это взрослые … Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» начал расследование скандального инцидента с футболистом Евгением Башкировым. Об этом заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин,«Надо выяснить, почему спортсмен нарушил дисциплину. Естественно, его накажут. Футболисты — это взрослые