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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

В четверг, 21 марта, в областной столице вынесли приговор 69-летней женщине, которавя выкинула с балкона четырехлетнюю девочку. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили наказание - девять лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Также суд частично частично удовлетворил 
21 марта 2019, 05:43
В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

Депутаты Самарской губдумы обсудили проект обращения в министерство просвещения России. Речь об идее, по которой из детского сада смогут исключать малышей, которые долгое время не посещают учреждение.

- В условиях нехватки мест в детских садах эта тема стала особенно актуальна. 
21 марта 2019, 05:05
В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?

В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?

Блогер Наталья Ширяева рассуждает на тему, "дождутся ли самарские дороги весов"?

"Только вчера вышел пост-возмущение о том, что в Самаре грузовики долбят, фактически добивают дороги, - пишет автор. - А сегодня минтранс вышел с новостью, что стационарный пункт 
21 марта 2019, 03:53
«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» получит 20 млрд

«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. 
21 марта 2019, 09:39
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка, и 
20 марта 2019, 03:02
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

Сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти завели дело в отношении троих жителей региона — мужчин 48, 37 и 33 лет. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, 21 ноября днем мужчины похитили 39-летнего 
27 ноября 2018, 09:22
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
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