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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет
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21 марта 2019, 05:43
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В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы
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21 марта 2019, 05:05
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В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?
Блогер Наталья Ширяева рассуждает на тему, "дождутся ли самарские дороги весов"?
"Только вчера вышел пост-возмущение о том, что в Самаре грузовики долбят, фактически добивают дороги, - пишет автор. - А сегодня минтранс вышел с новостью, что стационарный пункт …
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21 марта 2019, 03:53
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«АвтоВАЗ» получит 20 млрд
«АвтоВАЗ» подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов. …
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21 марта 2019, 09:39
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Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
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20 марта 2019, 05:16
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
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27 ноября 2018, 09:22
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33
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