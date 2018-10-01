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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется 

28 сентября 2018, 03:42
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Красноярском районном суде вынесли приговор мужчине, который сбил инспектора ДПС. Трагедия произошла 9 мая прошлого года. Водитель ехал на машине по трассе М-5. На одном из участков дороги он не справился с управлением. В итоге машину занесло на обочину. 
10 января 2018, 05:40
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