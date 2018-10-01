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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
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28 сентября 2018, 03:42
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В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал
Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП …
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28 сентября 2018, 01:51
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Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
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28 сентября 2018, 10:51
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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Самарские полицейские готовятся к сокращению штата
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10 января 2018, 08:00
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В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС
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10 января 2018, 05:40