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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

Полицейские разыскивают в областной столице мужчину, который 1 ноября напал на торговую точку около дома № 59 по улице Гагарина. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое. Был одет: шапка вязаная, 
27 ноября 2018, 10:58
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, начали получать извещения на оплату имущественных налогов за 2017-й год по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Налоговики уже отправили более 
9 октября 2018, 09:45
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 33 и 47 лет. Их обвиняют в предложении и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, 26 декабря прошлого года 33-летняя женщина около одной из школ на 
17 сентября 2018, 01:42
В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
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