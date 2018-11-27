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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану
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27 ноября 2018, 01:19
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В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина
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27 ноября 2018, 10:58
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре
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10 октября 2018, 06:49
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Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу
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9 октября 2018, 09:45
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Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
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4 октября 2018, 10:18
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам
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17 сентября 2018, 01:42
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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16