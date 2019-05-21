В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы В Самаре собираются исправить ошибку в названии проезда Митирева. Об этом в "Твиттере" сообщили сотрудники Мобильной приемной губернатора. Внимательные горожане обратили внимание на то, что в название этой улицы закралась ошибка. По документам и на указателях она пишется именно "проезд МитИрева", …