Уважаемые жители, неизвестный злоумышленник сбросил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1. Будут приняты меры для ликвидации сброса. pic.twitter.com/hlbbLJcSYr— Александр Кузнецов (@Kuznetsov_Al_V) 20 мая 2019 г.
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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22 мая в Самаре береговую линию должны очистить от мазута
В среду, 22 мая, начнется очистка береговой полосы от мазута, который угодил в ливневую канализацию в районе НФС-1. По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, у насосно-фильтровальной станции были выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система после самовольного сброса нефтепродуктов …
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22 мая 2019, 11:57
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В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП
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22 мая 2019, 11:08
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В Самаре фекалии из выгребной ямы могли попасть в питьевую воду
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21 мая 2019, 05:31
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Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию
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20 мая 2019, 09:48
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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары
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30 ноября 2018, 05:59
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре
В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. …
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26 апреля 2018, 12:15
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В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы
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5 февраля 2018, 11:51
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