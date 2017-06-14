20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары Летом на курорты российского юга из «Курумоча» будет до 20 рейсов в неделю. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

На направлении «Самара-Сочи» - до 10 рейсов в неделю, кроме вторника. По этому маршруту будут летать лайнеры авиакомпаний «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», …