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В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила
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6 июня 2017, 04:35
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20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары
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26 мая 2017, 02:07
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Тольяттинцам предложили новую велоавантюру
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17 мая 2017, 11:03
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию
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10 мая 2017, 12:12
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Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?
Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной программы "Новости. Самара " …
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11 апреля 2017, 02:00
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день
Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …
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28 марта 2017, 05:09
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19