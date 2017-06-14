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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары

20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары

Летом на курорты российского юга из «Курумоча» будет до 20 рейсов в неделю. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
На направлении «Самара-Сочи» - до 10 рейсов в неделю, кроме вторника. По этому маршруту будут летать лайнеры авиакомпаний «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», 

26 мая 2017, 02:07
Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

Тольяттинцам предложили новую велоавантюру

В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно.
 
Общая протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, до которого придется добираться на электричке.
 
Встреча на станции 

17 мая 2017, 11:03
Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

10 мая 2017, 12:12
Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной  программы "Новости. Самара " 

11 апреля 2017, 02:00
Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish 

28 марта 2017, 05:09
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

Из аэропорта Курумоч можно будет улететь в Стамбул. Первый авиарейс по маршруту запланирован на март, сообщила пресс-служба аэропорта. Турецкая авиакомпания Atlasglobal уже открыла продажу билетов. В осенне-зимний период самолеты будут летать в Стамбул два раза в неделю – по средам 

31 января 2017, 11:19
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