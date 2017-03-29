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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
Как уточняется, обвинение предъявлено по 59 убийствам и 

27 марта 2017, 03:21
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат 
24 марта 2017, 11:56
В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков,  во время застолья между родственниками произошла ссора: сын 

23 марта 2017, 10:36
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть  к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов.  Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему 

7 марта 2017, 12:42
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский задержан вновь обращенный мусульманин, завербованный эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство.

19-летний юноша готовился провести теракт в отношении  правоохранительных структур региона и был обезврежен в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудников Федеральной службы безопасности. Он 
27 февраля 2017, 11:07
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.

Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в 
5 февраля 2017, 01:22
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В последние дни в социальных сетях и электронных СМИ стала распространяться информация, что якобы в Автозаводском районе Тольятти неизвестный мужчина в чёрном нападает на женщин.  Однако данная новость относится к Нижнему Новгороду, к Автограду никакого отношения не имеет!
 
«Люди, 
14 января 2017, 03:45
Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя, который, по данным следствия, убивал и за пределами 63 региона. Областной Следственный комитет обращается за помощью в розыске опасного преступника. Убийства старушек происходят уже на протяжении пяти лет. Во всех случаях 

21 апреля 2016, 09:55
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