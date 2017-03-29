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Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах
Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
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27 марта 2017, 03:21
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео
Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат …
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24 марта 2017, 11:56
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В Тольятти сын насмерть забил своего отца
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23 марта 2017, 10:36
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре
В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов. Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему …
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7 марта 2017, 12:42
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У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
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28 февраля 2017, 02:36
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В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист
В поселке Усть-Кинельский задержан вновь обращенный мусульманин, завербованный эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство.
19-летний юноша готовился провести теракт в отношении правоохранительных структур региона и был обезврежен в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудников Федеральной службы безопасности. Он …
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27 февраля 2017, 11:07
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
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14 января 2017, 03:45
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Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя
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21 апреля 2016, 09:55