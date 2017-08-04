В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 роты полка ДПС и его заместителя. Их подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Полицейские были задержаны в конце июля при получении денег. По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили деньги от директора одной фирмы. Общая сумма взятки - 130 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось «за общее попустительство по службе», - указано в сообщении следователей.
В областном ГУ МВД назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет доказана – их уволят, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
|
Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы
|
4 августа 2017, 05:10
|
На директора гимназии №1 завели уголовное дело
|
4 августа 2017, 12:35
|
Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1
|
3 августа 2017, 05:10
|
Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?
В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности …
|
26 июля 2017, 12:47
|
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
|
2 июня 2017, 05:51
|
В Самарской области возрастет число дорожных камер
|
12 мая 2017, 08:57
|
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары
Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.
Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью …
|
27 апреля 2017, 01:27
|
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские
|
17 января 2017, 03:59
|
В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки полицейским
Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту получения сотрудником одного из подразделений полиции Чапаевска незаконного денежного вознаграждения в 1 млн 200 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги полицейский пообещал помочь избежать наказания в виде лишения …
|
7 апреля 2015, 11:51
|
Житель Самары получил срок за уклонение от уплаты штрафа в 12 млн рублей
|
5 июня 2014, 01:07
|
В Самарской области главного лесничего подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей
|
21 мая 2014, 10:10