Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1 Накануне вечером была задержана директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева. Ее подозревают в получении взятки за перевод в подведомственное ей учебное заведение двух человек из других школ. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, за это родители каждого …