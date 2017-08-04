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Бункер S

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Материалы по теме:

Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей 

4 августа 2017, 05:10
На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от 

4 августа 2017, 12:35
Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне своего дня рождения за взятку задержана директор гимназии № 1

Накануне вечером была задержана директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева.  Ее подозревают в получении взятки за перевод в подведомственное ей учебное заведение двух человек из других школ. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, за это  родители  каждого 

3 августа 2017, 05:10
Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

26 июля 2017, 12:47
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?

Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в 

2 июня 2017, 05:51
В Самарской области возрастет число дорожных камер

В Самарской области возрастет число дорожных камер

Количество приборов, которые позволяют задокументировать выезд за стоп-линию и проезд на красный сигнал светофора, увеличат почти в 2 раза. Сейчас таких аппаратов 39. До конца года их количество возрастет до 73. За превышением скоростного режима следят более 200 аппаратов. Ежедневно 

12 мая 2017, 08:57
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки полицейским

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки полицейским

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту получения сотрудником одного из подразделений полиции Чапаевска незаконного денежного вознаграждения в 1 млн 200 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги полицейский пообещал помочь избежать наказания в виде лишения 
7 апреля 2015, 11:51
Житель Самары получил срок за уклонение от уплаты штрафа в 12 млн рублей

Житель Самары получил срок за уклонение от уплаты штрафа в 12 млн рублей

Самарский областной суд заменил наказание мужчине, осужденному за получение взятки. Первоначально ему назначили штраф в 12 млн рублей, однако эту сумму в установленные законом сроки осужденный не выплатил. Поэтому судебные приставы обратились в суд с представлением о замене штрафа на 

5 июня 2014, 01:07
В Самарской области главного лесничего подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей

В Самарской области главного лесничего подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей

В отношении должностного лица Волжского лесничества возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, во вторник, 20 мая, главный лесничий получил от гражданина 800 тысяч рублей за подготовку документов по обследованию земельного участка, а также 

21 мая 2014, 10:10
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