Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей. После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего освободили. В короткие сроки силовикам удалось найти предполагаемых преступников. Двоих подозреваемых задержали накануне. Третьего пока ищут.
Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". Расследованием занимается следственный комитет региона.
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