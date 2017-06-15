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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)

В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... 
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В Самаре появились авиабилеты в Крым за 3375 рублей

Стартовало бронирование билетов на субсидируемые авиарейсы из Самары в Крым и обратно. Об этом сообщает компания «Уральские авиалинии». По информации компании, «льготный» билет в Симферополь стоит 3375 рублей.

Согласно условиям госпрограммы, купить их могут молодые люди в возрасте до 23 лет, 

1 июня 2016, 12:15
Симферополь официально стал столицей Крыма

Симферополь официально стал столицей Крыма

За Симферополем официально закрепили статус столицы Республики Крым. Ранее он считался таковым чисто символически. За это решение проголосовало большинство депутатов Крыма.

За городом теперь закреплены дополнительные полномочия, в том числе финансовые, а также право рассчитывать на дополнительное финансирование из бюджета республики и 

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Авиабилеты на рейс Самара – Симферополь раскупили за считанные часы

Дешевые авиабилеты из Самары в Крым закончились, сообщили в компании «Уральские авиалинии». Их раскупили за считанные часы. Речь идет о воздушных перевозках до Симферополя или обратно по субсидированному тарифу - за 2 тысячи рублей в одну сторону на человека.
23 мая 2014, 04:20
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