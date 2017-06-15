Стартовало бронирование билетов на субсидируемые авиарейсы из Самары в Крым и обратно. Об этом сообщает компания «Уральские авиалинии». По информации компании, «льготный» билет в Симферополь стоит 3375 рублей.

Согласно условиям госпрограммы, купить их могут молодые люди в возрасте до 23 лет, …