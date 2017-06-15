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Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще
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15 июня 2017, 10:25
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В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи
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14 июня 2017, 04:34
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В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила
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6 июня 2017, 04:35
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20 рейсов в неделю: Появился график полетов на российские южные курорты из Самары
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26 мая 2017, 02:07
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Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?
Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной программы "Новости. Самара " …
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11 апреля 2017, 02:00
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Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день
Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …
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28 марта 2017, 05:09
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Туристы из Самары двое суток не могут вылететь из Крыма (есть видео)
В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщают, что «неразбериха творится в аэропорту Симферополя». «Он стал тюрьмой для несколько сот туристов из нашего города. Их авиакомпания как-то внезапно обанкротилась в день вылета из Крыма. И вот теперь люди сидят кукуют. Голодные, холодные... …
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16 июля 2016, 04:08
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В Самаре появились авиабилеты в Крым за 3375 рублей
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1 июня 2016, 12:15
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Симферополь официально стал столицей Крыма
За Симферополем официально закрепили статус столицы Республики Крым. Ранее он считался таковым чисто символически. За это решение проголосовало большинство депутатов Крыма.
За городом теперь закреплены дополнительные полномочия, в том числе финансовые, а также право рассчитывать на дополнительное финансирование из бюджета республики и …
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24 декабря 2014, 05:32
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Авиабилеты на рейс Самара – Симферополь раскупили за считанные часы
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23 мая 2014, 04:20