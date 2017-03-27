В ближайшие дни самарские спасатели рекомендуют осторожнее вести себя на воде и на суше. Сегодня почти весь день будет идти дождь, а в ночь со вторника на среду ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений. В ночь на четверг столбик …