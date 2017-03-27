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Самарские аграрии не ждут возвращения морозов
В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.
Производителям и переработчикам требуется …
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22 марта 2017, 11:46
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Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре
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20 марта 2017, 10:44
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В Самарскую область возвращается зима
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17 марта 2017, 12:32
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Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области
Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", …
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16 марта 2017, 04:12
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51
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Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны
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1 марта 2017, 12:37
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В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и …
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17 февраля 2017, 08:09
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В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега
Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, …
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14 февраля 2017, 09:40
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С начала снегопада в Самаре всего за двое суток выпала четверть месячной нормы осадков
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1 ноября 2016, 05:23
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В Самарскую область придет потепление до +22
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2 октября 2016, 07:49
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В Самаре будет дождливо и ветрено
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19 октября 2015, 11:00
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В Сочи из-за ливней выпало две месячные нормы осадков
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25 июня 2015, 07:27