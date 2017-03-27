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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

Самарские аграрии не ждут возвращения морозов

В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

Производителям и переработчикам требуется 

22 марта 2017, 11:46
Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре

Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре

Инцидент произошел в поселке Управленческий в воскресенье, 19 марта. По дороге на гору Барсук в Красноглинском районе в снегу застряли шесть автомобилей. В машинах находилось семеро человек. Автомобилисты вызвали на помощь спасателей, так как поняли – самостоятельно выбраться на ровную 

20 марта 2017, 10:44
В Самарскую область возвращается зима

В Самарскую область возвращается зима

В предстоящие выходные в Самарскую область вернется зима. По прогнозам синоптиков, уже сегодня ночью столбик термометра в некоторых районах губернии опустится до минус 14 градусов. Это связано с тем, что в регионе господствует сибирский антициклон. Он сдерживает продвижение более теплой 

17 марта 2017, 12:32
Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", 

16 марта 2017, 04:12
Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не 

2 марта 2017, 02:51
Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

В начале марта по прогнозам Приволжского Гидрометцентра в Самарской области будет по-весеннему тепло. Температура воздуха на 8 градусов превысит средние многолетние значения. До конца недели в ночные часы ожидаются слабые морозы, а днём - оттепель и близкие к нулю значения 

1 марта 2017, 12:37
В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и 
17 февраля 2017, 08:09
В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега

В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега

Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, 
14 февраля 2017, 09:40
С начала снегопада в Самаре всего за двое суток выпала четверть месячной нормы осадков

С начала снегопада в Самаре всего за двое суток выпала четверть месячной нормы осадков

Высота снежных покровов превысила 7 сантиметров. В этих условиях все силы коммунальщиков брошены на расчистку как улиц, так и дворов. Ближе к полуночи на перекрестке улицы Авроры и Гаражной выстраивается вереница из десятка единиц разнообразной коммунальной техники. Задача - максимально 

1 ноября 2016, 05:23
В Самарскую область придет потепление до +22

В Самарскую область придет потепление до +22

Начало рабочей недели в 63-м регионе будет теплым, сообщает Приволжское УГМС. По данным синоптиков, завтра, 3 октября, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 
2 октября 2016, 07:49
В Самаре будет дождливо и ветрено

В Самаре будет дождливо и ветрено

В ближайшие дни самарские спасатели рекомендуют осторожнее вести себя на воде и на суше. Сегодня почти весь день будет идти дождь, а в ночь со вторника на среду ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений. В ночь на четверг столбик 
19 октября 2015, 11:00
В Сочи из-за ливней выпало две месячные нормы осадков

В Сочи из-за ливней выпало две месячные нормы осадков

Власти начали эвакуировать население в связи с подтоплением, вызванным сильными ливнями.

В некоторых местностях количество подтопленных домов измеряется сотнями. Так, в Имеретинской низменности подтоплено 400 домов, в поселке Кудепста - около 30 домов. Власти хотят увезти оттуда людей за 
25 июня 2015, 07:27
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