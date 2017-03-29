10
35
05
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888        .d8888b.   Y88b   d88P                               
           888       d88P  Y88b   Y88b d88P                                
           888       888    888    Y88o88P                                 
  .d88b.   88888b.   888            Y888P      8888b.   88888b.   888  888 
 d8P  Y8b  888 "88b  888  88888      888          "88b  888 "88b  888  888 
 88888888  888  888  888    888      888      .d888888  888  888  888  888 
 Y8b.      888 d88P  Y88b  d88P      888      888  888  888  888  Y88b 888 
  "Y8888   88888P"    "Y8888P88      888      "Y888888  888  888   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директора школы искусств

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директора школы искусств

Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отмечу, что 

29 марта 2017, 10:01
Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. В эту среду первые организации подписали соответствующее соглашение .
51 организация Самары готова объединить свои усилия, 

29 марта 2017, 07:20
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину. Глыба рухнула на голову прохожей. Подробности трагедии узнаете здесь.
 
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет. Установить настоящий возраст артефакта удалось во время экспертизы. Подробности здесь.
27 марта 2017, 07:34
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

23 марта в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена

Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится 

21 марта 2017, 05:29
Девятиклассников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА

Девятиклассников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА

9-классников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА. Теперь оценка за экзамены - а их 2 обязательных (русский язык и математика) и два по выбору - напрямую влияет на получение аттестата. А в трех дисциплинах - физике, химии и информатике предусмотрены 

21 марта 2017, 05:26
В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

Блогер Евгений Синюков пишет о беспределе бетоновозов, который он наблюдал в микрорайоне Южный Город. "Эта площадка находится в 25-м квартале второй очереди Южного Города, - иллюстрирует свой рассказ фотографиями автор, - напротив уже полностью сданного 17-го квартала, в 30 метрах 
7 сентября 2016, 05:21
В Google анонсировали робота, способного понимать человеческую речь

В Google анонсировали робота, способного понимать человеческую речь

Мировой интернет-гигант Google начал вести работы по созданию робота, которые способен понимать абсолютно любую человеческую речь. Над созданием алгоритма по распознаванию языка людей работают специалисты из подразделения Google Brain.
 
Особенность создаваемого ими искусственного интеллекта в том, что он «понимает» 

22 июля 2016, 05:54
ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед 

12 июля 2016, 03:45
Следственный комитет выясняет причину смерти пилота самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны

Следственный комитет выясняет причину смерти пилота самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны

Как уже сообщала «ТЕРРА», боевой самолет времен Великой Отечественной войны Ил-2 и останки пилота были найдены на территории четвёртой очереди жилого района в Южном городе водителем экскаватора, который укладывал газопровод на глубине более двух метров.
По данному факту следственным 
14 апреля 2016, 02:19
В Южном городе найден боевой самолёт Ил-2

В Южном городе найден боевой самолёт Ил-2

Боевой самолет времен Великой Отечественной войны Ил-2 и останки пилота были найдены на территории четвёртой очереди жилого района в Южном городе водителем экскаватора, который укладывал газопровод на глубине более двух метров.
Согласно документам, штурмовик выпущен в 1942 году на Куйбышевском 
14 апреля 2016, 11:46
В Самаре может появиться центр лазерных технологий

В Самаре может появиться центр лазерных технологий

С предложением о создании центра лазерных технологий обратился к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину управляющий немецкой компании LIMO Виталий Лисоченко.
 
Профессор из Таганрога уехал за границу 23 года назад с одним долларом в кармане и стал основателем и владельцем инновационной компании, 
29 июля 2015, 11:11
Китайские автоконцерны готовятся стать глобальными игроками

Китайские автоконцерны готовятся стать глобальными игроками

Китай решает финансовые проблемы европейских автоконцернов, получая взамен доступ к новым рынкам и ноу-хау в производстве и продажах автомобилей, отмечают "Ведомости". Китайские компании готовятся стать глобальными игроками, подчеркивают эксперты.

Так, на этой неделе PSA Peugeot-Citroen подписали рамочное соглашение с китайской Dongfeng 

28 марта 2014, 07:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна