На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников - отдельный вход со своими раздевалками и столовой.
- Система пропускного режима с точки зрения контроля доступа. По контролю доступа мы планируем раздачу браслетов. Все-таки вводим эту систему. В столовой мы также поставим возможность через отпечаток пальца производить платеж., - рассказал руководитель фирмы-застройщика. Система браслетов будет использоваться и в библиотеке с медиотекой.
Крыло на четвертом этаже отведено под развитие творческих способностей будущих учеников. В кабинет музыки к открытию школы установят рояль. Рядом - студия звукозаписи. А дальше по коридору фотостудия и кабинеты робототехники и изобразительного искусства.
Владимир Пылев, министр образования и науки Самарской области
- Здесь будет самое современное оборудование и лаборатории. Будет лаборатория робототехники. Мы планируем, что со временем она перерастет в детский технопарк. Здесь прекрасная возможность для занятий спортом - это 5 спортивных залов и замечательное спортивное ядро на улице.
На новую школу в общей сложности потрачен почти млрд рублей. Свои двери она откроет уже 1 сентября.
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