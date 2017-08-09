Самарский памятник Василию Чапаеву обновят. Нужно воссоздать утраченные элементы. Для бронзовых «чапаевцев» сделают новые шашки, штыки, ремни, пулемет и узлы крепления.
Кроме того, исполнитель должен будет демонтировать лицевую часть плоских стен и цоколей из природного камня, провести облицовку площадки серыми бетонными плитами, заменить вокруг памятника асфальтовое покрытие на тротуарную плитку.
Тендер на определение подрядчика, который займется реставрацией объекта культурного наследия, объявил муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 13 млн 600 тысяч рублей. Заказ должен быть выполнен к 15 декабря 2017 года.
Напомним, памятник легендарному начдиву в Самаре поставили в 1932 году.
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