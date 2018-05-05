В Самаре закончились "Садово-дачные транспортные карты", впервые выпущенные в этом году властями города вместо прежних сезонок для дачников. Реализация новых проездных началась 28 апреля в отделениях почты, на станциях метро и в двух пунктах ООО "Транспортная карта". Однако уже через несколько дней от горожан стали поступать жалобы, что их нигде нет. В мэрии поясняют, что на карты возник небывалый ажиотажный спрос. Чиновники заказали еще один тираж, но в продажу он поступит уже после 9 мая. К слову, в День Победы дачные автобусы в Самаре ходить не будут.
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