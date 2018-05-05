В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»



«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем», … Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в Самаре начались прорывы на бесхозных коллекторах, которые тянутся в город от Алексеевского свинокомплекса через дачи Красноглинского и Кировского районов.«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем»,