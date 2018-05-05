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Материалы по теме:

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
4 мая 2018, 11:44
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка 

26 марта 2018, 10:54
В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в Самаре начались прорывы на бесхозных коллекторах, которые тянутся в город от Алексеевского свинокомплекса через дачи Красноглинского и Кировского районов.

«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем», 
1 марта 2018, 07:02
В блогах: Дептранс следит за тобой

В блогах: Дептранс следит за тобой

Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека 
12 октября 2015, 09:28
В Самаре на маршруты 2 и 67 выйдут новые автобусы

В Самаре на маршруты 2 и 67 выйдут новые автобусы

В областном центре продолжается замена и обновление подвижного состава городского транспорта.
Для маршрутов №2 и №67 закуплены 45 низкопольных автобусов. Планируется, что на 2-м маршруте «Газели» полностью заменят вместительными автобусами, в которых будут действовать льготы и можно будет оплатить проезд 

5 ноября 2014, 04:37
В Самаре ещё на 4 коммерческих маршрутах будут принимать транспортные карты

В Самаре ещё на 4 коммерческих маршрутах будут принимать транспортные карты

Оплату проезда с помощью транспортных карт будут принимать коммерческие автобусы, следующие по четырем маршрутам. Об этом стало известно накануне, 13 марта, на заседании комитета Думы г. о. Самара по развитию инфраструктуры и ЖХК. Планируется, что в 2014 году транспортные карты 

14 марта 2014, 11:26
В Самаре в маршрутках №23 будут действовать транспортные карты

В Самаре в маршрутках №23 будут действовать транспортные карты

Как сообщила администрация г.о. Самара, теперь транспортной картой можно будет оплатить проезд в городских коммерческий автобусах 23-го маршрута (15-й микрорайон – универмаг «Юность»). Хотя департамент транспорта Самары объявил, что нововведение начнет действовать с завтрашнего дня - 24 января, по словам 

23 января 2014, 03:30
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