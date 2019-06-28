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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В пятницу, 28 июня, произошла автокатастрофа на 124 километре федеральной трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В 03:15 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и тягач DAF с цистерной. Водитель легковушки выехал на встречную полосу 
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Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

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К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

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В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну

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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

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В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

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В блогах: ТЦ

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«Ашан» судится с Россельхознадзором

Два иска подано торговой сетью «Ашан» в Московский арбитражный суд. Оба документа адресованы управлению Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Иски, в которых ритейлер требует признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора о привлечении «Ашана» к административной ответственности, будут рассмотрены 
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В самарском

В самарском "Ашане" уничтожено 900 кг санкционных яблок

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ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров 

2 апреля 2014, 11:16
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