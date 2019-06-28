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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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28 июня 2019, 01:53
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Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба
Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. …
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28 июня 2019, 12:44
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К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб
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28 июня 2019, 12:22
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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
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28 июня 2019, 12:06
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен
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26 июня 2019, 10:01
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В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну
Суд рассмотрел дело жителя 63-го региона, признав его виновным в разглашении государственной тайны. Этот человек - командир одной из воинских частей Самары во время телефонного разговора с корреспондентом федерального издания сообщил ему секретные сведения. По версии следствия, эта информация касалась …
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20 июня 2019, 08:29
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Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды
В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не …
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14 июня 2019, 11:36
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников
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26 мая 2019, 09:09
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В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"
Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном …
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23 марта 2017, 07:16
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Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
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4 марта 2017, 02:48
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«Ашан» судится с Россельхознадзором
Два иска подано торговой сетью «Ашан» в Московский арбитражный суд. Оба документа адресованы управлению Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Иски, в которых ритейлер требует признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора о привлечении «Ашана» к административной ответственности, будут рассмотрены …
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19 августа 2015, 07:58
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В самарском "Ашане" уничтожено 900 кг санкционных яблок
Россельхознадзор провел проверку продукции совместно с сотрудниками самарской таможни в гипермаркете "Ашан" на улице Дыбенко. Внимание специалистов привлекли этикетки на упаковках фруктов. В качестве страны-производителя на них значилась Сербия. При этом свежие яблоки были якобы прошлогодними - на маркировке указано …
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11 августа 2015, 11:29
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ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях
На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров …
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2 апреля 2014, 11:16
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