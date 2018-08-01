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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
В Самаре перекрыли улицу Нагорную

В Самаре перекрыли улицу Нагорную

До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова 
1 августа 2018, 09:55
В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта. 

«Во время укладки верхнего слоя мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей, - рассказал руководитель 
31 июля 2018, 02:44
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
Сегодня пройдет также презентация сборника стихов «Созвездие» литературного объединения «Парнас».

21 августа 2014, 11:22
В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

11 и 12 апреля в музее «Самара космическая» отпразднуют День космонавтики. В здании музея состоится торжественная акция гашения специального праздничного конверта, который был изготовлен в честь праздника. Также ко Дню космонавтики были выпущены марки, посвященные Самаре и ее космической истории.

8 апреля 2014, 03:58
На заброшенной стройплощадке у музея

На заброшенной стройплощадке у музея "Самара космическая" сгорела бытовка

Пожар в центре Самары. Час назад около музея "Самара космическая" во дворе дома №139 по улице Ново-Садовой вспыхнул строительный вагончик. Пожарным не сразу удалось проникнуть на заброшенную территорию, ограниченную бетонным забором, поэтому огонь перекинулся на стоящую рядом бытовку. Тем не 

14 мая 2013, 12:38
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