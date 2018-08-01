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Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре
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1 августа 2018, 10:00
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В Самаре перекрыли улицу Нагорную
До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова …
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1 августа 2018, 09:55
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В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
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31 июля 2018, 02:44
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Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%
В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …
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30 июля 2018, 03:29
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В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров
В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
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21 августа 2014, 11:22
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В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики
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8 апреля 2014, 03:58
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На заброшенной стройплощадке у музея "Самара космическая" сгорела бытовка
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14 мая 2013, 12:38