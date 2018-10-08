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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52
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8 октября 2018, 12:26
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В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров
На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.
Они зарегистрированы и защищаются на территории …
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8 октября 2018, 12:05
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Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав
Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла …
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8 октября 2018, 11:24
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В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе
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8 октября 2018, 10:18
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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
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19 сентября 2018, 11:37
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям
В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 …
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23 мая 2018, 02:33