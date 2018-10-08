В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин …