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Материалы по теме:

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.

Они зарегистрированы и защищаются на территории 
8 октября 2018, 12:05
Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла 
8 октября 2018, 11:24
В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В ночь на понедельник, 8 октября, в 01:47 дежурный Центра управления в кризисных ситуациях получил сообщение о пожаре в Куйбышевском районе областной столицы. На Южном шоссе горел пивной павильон, огонь захватил территорию в 200 кв.м. На место происшествия выехали 33 
8 октября 2018, 10:18
В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин 
27 сентября 2018, 11:32
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
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