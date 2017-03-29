Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести другие реставрационные работы. Появятся спортивная площадка, велодорожки, хозяйственные сооружения. Старое покрытие набережной заменят на плиточное. Будет проведен ремонт подпорных стен протяженностью около 980 метров, замена деформационных швов и гидроизоляции, сообщили в горадминистрации.
|
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
|
29 марта 2017, 10:25
|
Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня
|
27 марта 2017, 03:19
|
В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)
|
12 марта 2017, 04:06
|
В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
|
9 марта 2017, 05:13
|
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
|
27 февраля 2017, 05:25
|
В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
|
8 февраля 2017, 10:00
|
Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
|
20 января 2017, 10:55
|
В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
|
19 января 2017, 12:08
|
В блогах: в Самаре на пляже появились лягушки
Блогер alexeye70 поведал, что на днях в Самаре на Первомайском спуске были обнаружены лягушки. "Мне это показалось очень странным. Этого представителя земноводных ни на одном пляже самарской набережной я как-то не припоминаю. Видел ли кто-нибудь ещё лягушек на пляже …
|
29 августа 2016, 05:40
|
В блогах: на городском пляже пьяная девушка утонула в Волге
Блогер Наталья Ширяева рассказала про трагедию на самарском городском пляже. "На Полевом спуске молодая нетрезвая девушка нырнула и не смогла вынырнуть. Вскоре ее вытащили. Спасатели делали все возможное. Скорая констатировала смерть. Почти 4 часа пришлось ждать труповозку - тело …
|
1 августа 2016, 06:09
|
В Самаре открыли пляж для маломобильных граждан
На первой очереди набережной в районе Некрасовского спуска появилась пляжная площадка, предназначенная для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На пляже сделали специальный настил, установили широкие кабины, в которых могут переодеться люди, передвигающиеся на колясках. Также на набережной разместили бесплатные биотуалеты с …
|
22 июня 2016, 11:12
|
В Самаре на набережной появится футбольное поле
Самарский МУП «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» объявил тендер на организацию областного этапа чемпионата России по пляжному футболу. Турнир стартует уже через полторы недели, 15 июня. Он пройдет в Самаре на Полевом спуске набережной Волги и завершится 19 числа.
Согласно техзаданию, подрядчику …
|
3 июня 2016, 05:14