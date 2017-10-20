С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая роща, Средний пляж и Осиновка, а также скоростные переправы из Самары в Тольятти, Сызрань и Ширяево. С 30 октября, по данным речников, закроют пристани Нижний пляж, Шелехметь и монастырь Винновка. А с 7 ноября - Ширяево и Поляну Фрунзе. После этой даты добраться можно будет лишь до Рождествено и на Проран.
|
В блогах: Всё потеряли
Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они …
|
17 октября 2017, 08:33
|
В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу
|
17 октября 2017, 07:15
|
«Самару» будут зажигать и гасить по графику
|
12 октября 2017, 04:49
|
В блогах: как самарский мастер создал первый в мире баян
Блогер Ольга Потапова рассказала, что "Самара находится в предвкушении памятника баяну": "Немногим известно, но первый баян смастерил именно самарский мастер Павел Чулков. Родившись в Туле, он специально приехал в Самару, чтобы здесь, вдохновившись видом Жигулевских гор и наслушавшись сказок …
|
12 октября 2017, 09:05
|
На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс
|
19 июля 2017, 11:55
|
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
|
20 июня 2017, 07:57
|
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
|
4 мая 2017, 07:50
|
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
|
23 марта 2017, 05:11