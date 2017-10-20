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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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В блогах: Всё потеряли

В блогах: Всё потеряли

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В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу

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«Самару» будут зажигать и гасить по графику

«Самару» будут зажигать и гасить по графику

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«Ежедневно одна будет включаться и выключаться вместе с остальным городским освещением», - сообщили в мэрии.

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В блогах: как самарский мастер создал первый в мире баян

В блогах: как самарский мастер создал первый в мире баян

Блогер Ольга Потапова рассказала, что "Самара находится в предвкушении памятника баяну": "Немногим известно, но первый баян смастерил именно самарский мастер Павел Чулков. Родившись в Туле, он специально приехал в Самару, чтобы здесь, вдохновившись видом Жигулевских гор и наслушавшись сказок 
12 октября 2017, 09:05
На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

С 20 июля в Самаре, от Октябрьского спуска до Рождествено, организуют дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает речная пригородная пассажирская компания. Судно будет отправляться в 19:00 из Рождествено и в 24:00 уходить обратно.

Расписание других рейсов - на таблице: 
19 июля 2017, 11:55
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
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