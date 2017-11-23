В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на …