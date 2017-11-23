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Материалы по теме:

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре чиновники опровергли

Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре чиновники опровергли

Пользователи социальных сетей обсуждают информацию о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 ноября. Фото «Пояснительной записки», согласно которой якобы предполагалось увеличение  тарифов, было опубликовано в одном из пабликов. Представители мэрии  и департамента транспорта эту информацию опровергли, 

30 октября 2017, 02:09
Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

В областном министерстве транспорта сообщили, что число поездок в общественном транспорте по социальным картам будет увеличено с 60 до 90. Новый лимит будет введен с 1 ноября, передает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, в начале года власти региона приняли ряд 
24 октября 2017, 12:46
Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров озвучил решения о дополнительных мерах соцподдержки: 90 поездок в месяц по социальной карте и возвращение денежной выплаты работающим ветеранам, чья пенсия ниже 13 тысяч 500 рублей, сообщили в областном правительстве. В четверг, 19 октября, 
20 октября 2017, 11:11
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на 

19 июля 2017, 03:03
В Самаре началась уборка остановок общественного транспорта (ФОТО)

В Самаре началась уборка остановок общественного транспорта (ФОТО)

Около 500 остановок общественного транспорта обслуживаются муниципальными предприятиями. Всего в Самаре насчитывается более 1000 остановочных павильонов. Их уборка приурочена к месячнику по благоустройству.<br /> Павильоны очищают от рисунков и объявлений. От несанкционированной рекламы освобождаются также столбы. К 29 апреля очищены уже 
29 апреля 2014, 05:03
В Самаре на остановках можно будет пополнить транспортные карты

В Самаре на остановках можно будет пополнить транспортные карты

7 апреля на еженедельном совещании в горадминистрации был рассмотрен вопрос о создании оборудованных остановок общественного транспорта. Планируется, что в таких остановочных павильонах жители областной столицы смогут самостоятельно пополнять транспортные карты. Возможными пунктами их установки названы: пересечение улиц Мичурина и Масленникова, 

7 апреля 2014, 07:20
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