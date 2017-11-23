В Самаре закупят 48 новых остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта. Тендер по определению поставщика объявило муниципальное предприятие «Самараинформресурс». Цена контракта - 4 миллиона рублей. Согласно техзаданию, исполнителю нужно доставить для нужд МП 38 новых металлических и 10 стеклянных остановок. Изготовлены они должны быть до конца текущего года.
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На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта
К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.
«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - …
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20 ноября 2017, 10:33
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Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре чиновники опровергли
Пользователи социальных сетей обсуждают информацию о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 ноября. Фото «Пояснительной записки», согласно которой якобы предполагалось увеличение тарифов, было опубликовано в одном из пабликов. Представители мэрии и департамента транспорта эту информацию опровергли, …
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30 октября 2017, 02:09
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Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября
В областном министерстве транспорта сообщили, что число поездок в общественном транспорте по социальным картам будет увеличено с 60 до 90. Новый лимит будет введен с 1 ноября, передает портал «Волга-Ньюс».
Напомним, в начале года власти региона приняли ряд …
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24 октября 2017, 12:46
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Дмитрий Азаров озвучил решение об увеличении числа льготных поездок
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20 октября 2017, 11:11
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В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей
В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на …
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19 июля 2017, 03:03
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В Самаре началась уборка остановок общественного транспорта (ФОТО)
Около 500 остановок общественного транспорта обслуживаются муниципальными предприятиями. Всего в Самаре насчитывается более 1000 остановочных павильонов. Их уборка приурочена к месячнику по благоустройству.<br /> Павильоны очищают от рисунков и объявлений. От несанкционированной рекламы освобождаются также столбы. К 29 апреля очищены уже …
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29 апреля 2014, 05:03
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В Самаре на остановках можно будет пополнить транспортные карты
7 апреля на еженедельном совещании в горадминистрации был рассмотрен вопрос о создании оборудованных остановок общественного транспорта. Планируется, что в таких остановочных павильонах жители областной столицы смогут самостоятельно пополнять транспортные карты. Возможными пунктами их установки названы: пересечение улиц Мичурина и Масленникова, …
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7 апреля 2014, 07:20