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Материалы по теме:

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Третье место на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды) заняла самарская команда «Голд Спейс» (аэробика - пять человек, участники - мужчины и женщины 17 и более лет). Ее тренеры - Мария Брызгалова, Виктория Михнова. Золотую медаль первенства 
23 октября 2018, 02:17
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

С четверга, 11 октября, ограничено движение транспорта на улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об отрезке от улицы Полевой до Первомайской по направлению «из города». Напомним, что накануне там произошла крупная коммунальная авария. На месте просадки асфальта по средней полосе 
11 октября 2018, 01:11
В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание двух автобусов № 30 и 32. На это пошли по просьбам сотрудников заводов. Автобусы № 30 будут начинать движение от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и 16:10, то есть на час раньше обычного времени. Со 
1 октября 2018, 04:30
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
В блогах: Дептранс следит за тобой

В блогах: Дептранс следит за тобой

Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека 
12 октября 2015, 09:28
В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет

В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет

При городском департаменте транспорта начнет работу общественный совет. В настоящее время идет формирование его состава. Приглашены эксперты и ветераны транспортной отрасли, а также активные жители Самары. Они будут принимать участие в решении вопросов, связанных с работой городского общественного транспорта. Планировать 
5 октября 2015, 02:16
В Самаре объединяют два департамента – транспорта и промышленной политики

В Самаре объединяют два департамента – транспорта и промышленной политики

В городской администрации сообщили о реорганизации двух ведомств – департамента транспорта и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства. Их объединяют. Новое ведомство, которое появится в ноябре, будет носить название «департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» (сокращенно ДППТПП). В 
8 сентября 2015, 01:39
В Самаре проезд в маршрутке 210 подорожает с 1 апреля до 25 рублей

В Самаре проезд в маршрутке 210 подорожает с 1 апреля до 25 рублей

В маршрутных автобусах №210 (ЦУМ «Самара» - пос. Управленческий) появилось объявление о повышение цены за проезд. По словам самарцев, с 1 апреля билет будет стоить 25 рублей, а не 20, как в настоящее время.

Ситуацию прокомментировали в самарском департаменте 
27 марта 2015, 04:31
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