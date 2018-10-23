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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой
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11 октября 2018, 01:11
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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52
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8 октября 2018, 12:26
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В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32
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1 октября 2018, 04:30
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В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
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21 сентября 2018, 05:03
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В блогах: Дептранс следит за тобой
Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека …
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12 октября 2015, 09:28
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В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет
При городском департаменте транспорта начнет работу общественный совет. В настоящее время идет формирование его состава. Приглашены эксперты и ветераны транспортной отрасли, а также активные жители Самары. Они будут принимать участие в решении вопросов, связанных с работой городского общественного транспорта. Планировать …
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5 октября 2015, 02:16
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В Самаре объединяют два департамента – транспорта и промышленной политики
В городской администрации сообщили о реорганизации двух ведомств – департамента транспорта и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства. Их объединяют. Новое ведомство, которое появится в ноябре, будет носить название «департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» (сокращенно ДППТПП). В …
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8 сентября 2015, 01:39
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В Самаре проезд в маршрутке 210 подорожает с 1 апреля до 25 рублей
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27 марта 2015, 04:31