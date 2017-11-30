|
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
|
29 ноября 2017, 09:04
|
В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках
Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh. Пользователи указывают …
|
29 ноября 2017, 03:26
|
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
|
29 ноября 2017, 02:05
|
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском …
|
29 ноября 2017, 12:11
|
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
|
27 ноября 2017, 01:47
|
Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда
|
29 сентября 2017, 03:17
|
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ
|
4 апреля 2017, 03:24
|
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед
|
30 марта 2017, 11:05
|
Три грузовика провалились под лед в Приамурье
Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
|
22 марта 2017, 10:35
|
В самарских парках заработали зимние горки
|
6 декабря 2016, 12:22
|
В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей
|
29 ноября 2016, 04:27
|
Чиновники: в Самаре будет залито 112 катков
|
28 ноября 2016, 03:46