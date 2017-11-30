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Материалы по теме:

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh.  Пользователи указывают 

29 ноября 2017, 03:26
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском 

29 ноября 2017, 12:11
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.

По данным администрации 
27 ноября 2017, 01:47
Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

В Шотландии прямо с неба на землю свалился огромный кусок льда. Это произошло на днях в городе Басби. Жители одного из особняков буквально за мгновение до инцидента почувствовали сильную вибрацию и услышали громкий звук. Выйдя на улицу, они увидели воронку 

29 сентября 2017, 03:17
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через 

4 апреля 2017, 03:24
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
В самарских парках заработали зимние горки

В самарских парках заработали зимние горки

Уже сейчас можно покататься на ватрушках в парке Гагарина, в парке 50 лет Октября на Металлурге, в «Дружбе». В парке Победы в этом году зальют каток. Там можно будет взять коньки напрокат и воспользоваться камерой хранения. Касса работает ежедневно без 

6 декабря 2016, 12:22
В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на площади Куйбышева зальют два больших катка за 200 тысяч рублей, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Средства поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет проложить спецпрослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы нужно 
29 ноября 2016, 04:27
Чиновники: в Самаре будет залито 112 катков

Чиновники: в Самаре будет залито 112 катков

Число катков в Самаре предстоящей зимой увеличится. Вместо 109 ледовых площадок будет залито 112. Такая цифра была озвучена на совещании в мэрии сегодня, 28 ноября. Организационную работу по подготовке к сезону катков чиновники начали еще в октябре, сообщили в городском 

28 ноября 2016, 03:46
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