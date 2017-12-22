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Материалы по теме:

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.

По данным администрации 
27 ноября 2017, 01:47
Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Адреса: 
10 апреля 2017, 07:25
В самарских парках заработали зимние горки

В самарских парках заработали зимние горки

Уже сейчас можно покататься на ватрушках в парке Гагарина, в парке 50 лет Октября на Металлурге, в «Дружбе». В парке Победы в этом году зальют каток. Там можно будет взять коньки напрокат и воспользоваться камерой хранения. Касса работает ежедневно без 

6 декабря 2016, 12:22
Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре

Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре

В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.

Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:

Аэропортовское шоссе, 1 

23 ноября 2016, 01:45
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