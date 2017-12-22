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Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
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22 декабря 2017, 08:52
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
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11 декабря 2017, 09:03
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
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27 ноября 2017, 01:47
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25
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В самарских парках заработали зимние горки
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6 декабря 2016, 12:22
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Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре
В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.
Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:
Аэропортовское шоссе, 1 …
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23 ноября 2016, 01:45