В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой работ. Если водопровод можно отключить, то канализационные стоки не останавливаются ни на секунду. Для перекладки пришлось обустраивать обводную линию. Всего на данном участке заменено 114 метров трубы диаметром 600 мм и 125 метров трубы диаметром 200 мм, сообщает пресс-служба «СКС».
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