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Материалы по теме:

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК

Стало известно о несчастном случае в Сызрани. В прошлую пятницу, 21 сентября, кровельщики ООО «Управляющая компания «Центр» проводили опилку деревьев. Но внезапно стрела гидроподъемника сломалась и вместе с люлькой, в которой находились люди, упала на землю. Один из кровельщиков с 
25 сентября 2018, 10:24
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»

В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку 
25 сентября 2018, 08:51
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в  2012-2015 годах решал вопросы установки в  городе скульптур и различных арт-объектов. В состав  «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По 
10 сентября 2018, 10:16
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2

Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову. 
 
- Каждые выходные ближе к ночи там 
4 сентября 2018, 01:09
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. 
30 августа 2018, 09:10
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