|
В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
|
25 сентября 2018, 10:24
|
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
|
25 сентября 2018, 10:06
|
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
|
25 сентября 2018, 09:08
|
В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
|
25 сентября 2018, 08:51
|
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить
В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в 2012-2015 годах решал вопросы установки в городе скульптур и различных арт-объектов. В состав «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По …
|
10 сентября 2018, 10:16
|
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
|
6 сентября 2018, 10:38
|
«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2
Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову.
|
4 сентября 2018, 01:09
|
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?
Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. …
|
30 августа 2018, 09:10