Депутаты Самарской Губернской Думы приняли решение о внесении изменений в "закон о тишине". Теперь у себя дома нельзя будет шуметь с часу до трёх днём. Запрещается громко слушать музыку или смотреть телевизор. Более того, штрафовать будут даже за сигнализацию автомобиля, который не вовремя зашумит. Разумеется, звуки ремонта днём тоже придётся регулировать самому, чтобы не нарушить закон.
Согласно новому закону, шуметь запрещается с 22:00-23:00 до 10:00 утра. Отметим, что закон не распространяется на работу мусоровозов, массовые праздники и ремонтные работы вне жилых домов (на придомовой территории и улицах).
Официально закон вступит в силу спустя 10 дней после того, как его подпишет губернатор, и текст официально опубликуют.
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