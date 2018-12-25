10
24
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 

19 декабря 2018, 01:28
За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.

Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 
5 июля 2018, 01:41
Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в 
4 апреля 2018, 11:58
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх