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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка
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1 февраля 2019, 04:58
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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Россияне массово пересаживаются на кроссоверы
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1 февраля 2019, 08:50
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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Mitsubishi представит в Женеве концепт нового внедорожника
В начале марта в Женеве пройдет традиционный автосалон. В его рамках производители представят новинки своей продукции. Собственную презентацию готовит и компания Mitsubishi. Японцы намерены показать публике концепт нового внедорожника Engelberg Tourer. Свое название он получил в честь швейцарского горнолыжного курорта …
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29 января 2019, 01:56
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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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В Самаре появились знаки, запрещающие ночную парковку
На 26 улицах Самары запланирована установка знаков, запрещающих ночную парковку. Как сообщает мэрия, такое нововведение позволит облегчить уборку коммунальным службам. В качестве эксперимента подобные таблички уже установлены на улицах Мориса Тореза и Самарской. Чиновники рассчитывают, что новые знаки помогут обеспечить …
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20 мая 2014, 01:54
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