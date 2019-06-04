С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, запрет вводится для безопасности движения и на постоянной основе.
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения
Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся …
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31 мая 2019, 02:16
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Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
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30 мая 2019, 03:01
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
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28 мая 2019, 08:28
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9
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5 апреля 2019, 05:34
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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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