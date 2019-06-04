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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся 
31 мая 2019, 02:16
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

В понедельник, 27 мая, в Тольятти сотрудники экстренных служб спасли жизнь котенку, который оказался под капотом иномарки. Водитель «Ситроена С4» спокойно ехал по одной из городских магистралей, когда услышал странные звуки из собственной машины. Достать малыша из автомобиля самостоятельно он 
28 мая 2019, 08:28
«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9

В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9

С пятницы, 5 апреля, в областной столице изменилось движение автобусов № 9 — транспорт будет ходить по полному маршруту. Они доставляют пассажиров от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат. На этом направлении курсируют четыре автобуса - один ходил по короткому маршруту 
5 апреля 2019, 05:34
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
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